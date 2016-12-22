Трамп пообещал «жесткий ответ» в случае причастности Путина к химатаке

Если президент России Владимир Путин причастен к предполагаемой химической атаке на сирийский город Дума, то ответ Вашингтона «будет очень жестким». Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, сообщает CNN.

«Он мог, да, он мог, и если он действительно это сделал, то ответ будет очень жестким. Все (причастные к химатаке. — РБК) за это заплатят, он [Владимир Путин] заплатит и все», — сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп пообещал в течение двух дней принять решение об ответных мерах США на предполагаемую химатаку на Думу. Вашингтон «не может допустить таких зверств», подчеркнул он. Трамп пообещал выяснить, кто причастен к применению химического оружия: «Будь то Россия, правительство президента Сирии Башара Асада, Иран или все они вместе».

О химатаке на Думу активисты и Сирийско-американское медицинское общество (SAMS) сообщили 8 апреля. По их данным, ее совершили сирийские власти. Жертвами случившегося, по их словам, стали по меньшей мере 49 человек. В организации атаки Трамп обвинил президента Сирии Башара Асада и пригрозил, что он заплатит за это «большую цену». Кроме того, американский лидер раскритиковал Москву и Тегеран за поддержку сирийских властей.

Начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявлял, что Москва считает власти Сирии непричастными к предполагаемому применению химического оружия в Думе. Позднее в центре заявили, что результаты обследования районов города показали отсутствие следов отравляющих веществ.