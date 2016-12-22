Племянница Скрипаля прокомментировала вероятность переезда дяди в США

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль высказала мнение, что ее дяде и двоюродной сестре Юлии «небезопасно» переезжать в США. Об этом он сказала агентству «Интерфакс».

«Я не могу сказать, будет ли для них безопасно в России или безопасно оставаться им там (в Великобритании. — РБК.), но самое небезопасное место — это Америка», — уверена Виктория Скрипаль. По ее словам, ее дядя «никогда не хотел» в США, поскольку он «всегда был их идеологическим противником». «Вся семья никогда не хотела жить в Америке», — подчеркнула она. По мнению Скрипаль, США «ни для кого не являются безопасным местом из-за высокого уровня агрессии и преступности».

Накануне, 8 апреля, газета Sunday Times со ссылкой на британские власти заявила, что Лондон хочет предложить Сергею Скрипалю и Юлии переехать в США и сменить имена. По словам собеседников издания, сотрудники разведки MI6 провели переговоры с работниками американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Такую инициативу властей Великобритании источники объяснили попыткой «защитить жертв инцидента в Солсбери от возможных последующих попыток их убить».

На сообщение Sunday Times отреагировало посольство России в Великобритании «Две жертвы, изолированные от общественности и даже от собственной семьи, доказательства — от домашних животных до целых домов — уничтожены, ответ британских СМИ «под контролем властей». Если вы не причастны к преступлению, то зачем прятать концы в воду», — задались вопросом в российском диппредставительстве.

Сергея и Юлия Скрипаль были найдены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон заявил об уверенности в причастности Москвы к их отравлению, солидарность с британскими властями высказали около 30 стран. Россия все обвинения отрицает и указывает на отсутствие доказательства.

Юлия Скрипаль пришла в сознание в конце марта. 6 апреля стало известно, что ее отец вышел из критического состояния.