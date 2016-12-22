Курс доллара превысил 59 руб. впервые с декабря 2017 года

Курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 1,56 руб. по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг 59,72 руб. впервые с декабря 2017 года, свидетельствуют данные торгов. Курс евро превысил 73 руб. — впервые с сентября 2016 года.

Снижение курса рубля происходит на фоне расширения Министерством финансов США антироссийских санкций. 6 апреля был расширен санкционный список, куда добавлены, в частности, бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг и другие, а также 14 компаний.

США также намерены обсудить новые санкции против России в связи с информацией о применении сирийскими властями химоружия против мирных жителей. В Госдепе заявили, что Россия несет ответственность «за бесчеловечное использование сирийцами химоружия». Начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко опроверг сведения о применении сирийскими правительственными силами химоружия и назвал обвинения сфабрикованными.



