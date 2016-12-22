МИД России пообещал «жесткий» ответ на санкции США

Россия «не оставит без жесткого ответа» новые санкции против российских граждан и организаций, говорится в комментарии МИД.

«Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций», — говорится в заявлении МИД

В ведомстве добавили, что меры давления неспособны свернуть Россию с «избранного курса» и лишь «демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество».

Минфин США 6 апреля дополнил список российских граждан, на которых отныне наложены санкции. Ими стали 26 человек, в частности председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, бизнесмена Олег Дерипаска, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, глава МВД Владимир Колокольцев и другие. Под санкции попали компании «Русал», «Рособоронэкспорт», «Базовый элемент», En+, «Ренова», группа ГАЗ и другие компании. Санкции в Вашингтоне объяснили тем, что названные организации и фирмы получают доход от дестабилизирующей деятельности своего правительства и что отныне названные лица не будут изолированы от нее и ее последствий.