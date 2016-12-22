«Коммерсантъ» сообщил о подготовке США новых антироссийских санкций

Администрация США собирается на этой неделе обсудить новые санкции против России в связи с информацией о химатаке на мирных жителей в Сирии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Госдепу США.

Проект ограничений готовит новый советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, известный своими жесткими взглядами.

Ранее президент Дональд Трамп обвинил сирийские власти в химатаке, отметив, что им «придется заплатить большую цену». Также он ​раскритиковал Россию и Иран за поддержку Башара Асада.

В Госдепартаменте заявили, что «за бесчеловечное использование сирийцами химоружия» несет ответственность Россия.

Советник главы государства Томас Боссерт заявил, что США не исключают ни одного из возможных вариантов ответных мер на химатаку. В частности, он утверждал, что Вашингтон может нанести ракетный удар по Сирии.

О применении 7 апреля сирийской авиацией хлорных бомб в городе Дума в Восточной Гуте ранее заявили активисты и Сирийско-американское медицинское общество (SAMS). Как утверждали медики, силы Асада сбросили на город две бомбы. Первый снаряд попал в городскую больницу, второй — в здание по соседству. Жертвами атаки оказались, по разным данным, от 35 до 70 человек.

Начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко «решительно опроверг» сведения о применении сирийскими правительственными силами химоружия. Он считает данные обвинения сфабрикованными.

Ранее представитель Центра примирения враждующих сторон предупреждал, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» и «Свободной сирийской армии» готовят химатаки с применением хлора в подконтрольных им районах. По его словам, атаку планировалось снять на видео, чтобы обвинить правительственные войска.

