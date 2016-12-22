Адвокаты Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора

Юристы, представляющие интересы мессенджера Telegram, подготовят все необходимые документы и возражения на иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Об этом адвокат Павел Чиков написал в своем Telegram-канале.

Чиков подчеркнул, что иска Роскомнадзора у юристов пока нет, на сайте Таганского суда Москвы также пока нет такого дела.

«Позиция Telegram остается прежней — требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно», — отметил Чиков.

«Telegram подготовит возражения на иск, все документы, как всегда, будут опубликованы», — написал он.

Чиков разъяснил, почему Роскомнадзор снова обратился в суд. «До 1 января 2018 года блокировка организатора распространения информации могла производиться по решению Роскомнадзора либо по вступившему в законную силу решению суда», — объяснил он. По его словам, так произошло, например с Zello и Blackberry Messenger, не вступившими в реестр организаторов распространения информации. Юрист добавил, что Telegram также не вступал в реестры, ведомство включило его туда самостоятельно.

С 1 января 2018 года в федеральный закон «Об информации» были внесены изменения. В частности, из ч. 2 ст. 15.4 убрали слова «или решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти». «Роскомнадзор интерпретирует эти изменения как обязанность обратиться в суд с иском о блокировке», — пояснил Чиков. По его словам, это первый прецедент, и пока не ясно, как это будет происходить.

Адвокат Telegram Рамиль Ахметгалиев заявил РБК: «Пока что мы не получали копию искового заявления, поэтому прогнозировать что-то сейчас сложно. Дальнейшие действия будут зависеть от деталей, изложенных в исковом заявлении».

Ранее 6 апреля Роскомнадзор подал в Таганский суд Москвы иск об ограничении доступа к Telegram. Основанием стало то, что мессенджер не предоставил ФСБ ключи для дешифровки переписки.

20 марта Роскомнадзор направил Telegram уведомление о необходимости передать ФСБ информацию для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений и предупредил о возможной блокировке за неисполнение.

В июне 2017 года ФСБ запросила у компании-оператора мессенджера ключи для декодирования сообщений. Руководитель Telegram Messenger LLP Павел Дуров заявил, что компания не будет выполнять законы, которые «не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера.

Три месяца спустя Мещанский суд Москвы признал компанию Telegram Messenger LLP виновной в неисполнении своих обязанностей как организатора распространения информации и оштрафовал на 800 тыс. руб.

Комментируя это решение, Дуров заявил, что требования предоставить доступ к переписке пользователей Telegram нарушают конституционные права россиян.