Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,23 57,55 EUR Нал. 71,29 70,52 USD Бирж. 57,91 +0,20 EUR Бирж. 70,92 +0,30 USD ЦБ. 57,83 +0,25 EUR ЦБ. 70,71 +0,11 EUR/USD 1,22 -0,00 BTC/USD Бирж. 6577,40 -203,10 MOEX 2292,72 -0,15% RTS 1247,03 -0,51% Brent 68,05 -0,66% DJIA 24505,22 +0,99% Nasdaq 7076,55 +0,49% FTSE 7189,63 -0,14%
Адвокаты Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора
Лента новостей
Адвокаты Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора 13:22, Технологии и медиа Новый управляющий «Матч ТВ» сократил почти треть сотрудников 13:17, Технологии и медиа Рекордсменка Олимпийских игр по количеству медалей завершила карьеру 13:17, Спорт Топилин рассказал о ходе выплат семьям погибших при пожаре в Кемерово 13:07, Общество Правительство поменяло правила оценки предоставления госуслуг 12:59, Политика Суд получил иск Роскомнадзора с требованием заблокировать Telegram 12:55, Технологии и медиа Синоптики пообещали «майскую погоду» в Москве в начале следующей недели 12:53, Общество Бельгия выдала гуманитарные визы пятерым геям из Чечни 12:47, Политика АНКОР и Randstad наградили самых привлекательных работодателей России​ 12:47, Пресс-релизы В Театре сатиры сообщили о выписке Добронравова 12:44, Общество Настоятель сообщил о поджоге храма Московского патриархата в Киеве 12:40, Общество В Кремле заявили о готовности искать замену «очень удобному» Telegram 12:38, Технологии и медиа Почему трудоголизм стал новой нормой и чем это опасно 12:36, Спецпроект РБК PINK Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку российских СМИ 12:27, Технологии и медиа Суд оставил под арестом сотрудника ЧОПа сгоревшей «Зимней вишни» 12:22, Общество VEON продаст свое подразделение в Таджикистане 12:10, Экономика Доступная вторичка: в каких районах Москвы упали цены на жилье 12:05, Экономика  Facebook в попытке избежать скандала начал удалять сообщения Цукерберга 12:03, Технологии и медиа Что больше влияет на потребителей - комфорт или цена 12:01, РБК и Билайн Глава SEC Джей Клейтон: далеко не все ICO — мошенничество 11:58, Крипто ФСБ возбудила дело против главы петербургских саентологов 11:58, Общество Поветкина назначили обязательным претендентом на титул чемпиона мира 11:51, Спорт Машков прокомментировал назначение на пост худрука «Табакерки» 11:27, Общество Судовладелец заявил об отправке экипажа «Норда» на суд в Мариуполь 11:22, Общество Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков 11:11, Общество Полпред президента опроверг хранение химоружия на базе под Саратовом 10:59, Политика
Адвокаты Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора
Технологии и медиа, 13:22
0
Адвокаты Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора

Юристы, представляющие интересы мессенджера Telegram, подготовят все необходимые документы и возражения на иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Об этом адвокат Павел Чиков написал в своем Telegram-канале.

Чиков подчеркнул, что иска Роскомнадзора у юристов пока нет, на сайте Таганского суда Москвы также пока нет такого дела.

«Позиция Telegram остается прежней — требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно», — отметил Чиков.

Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram
Технологии и медиа

«Telegram подготовит возражения на иск, все документы, как всегда, будут опубликованы», — написал он.

Чиков разъяснил, почему Роскомнадзор снова обратился в суд. «До 1 января 2018 года блокировка организатора распространения информации могла производиться по решению Роскомнадзора либо по вступившему в законную силу решению суда», — объяснил он. По его словам, так произошло, например с Zello и Blackberry Messenger, не вступившими в реестр организаторов распространения информации. Юрист добавил, что Telegram также не вступал в реестры, ведомство включило его туда самостоятельно.

С 1 января 2018 года в федеральный закон «Об информации» были внесены изменения. В частности, из ч. 2 ст. 15.4 убрали слова «или решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти». «Роскомнадзор интерпретирует эти изменения как обязанность обратиться в суд с иском о блокировке», — пояснил Чиков. По его словам, это первый прецедент, и пока не ясно, как это будет происходить.

Адвокат Telegram Рамиль Ахметгалиев заявил РБК: «Пока что мы не получали копию искового заявления, поэтому прогнозировать что-то сейчас сложно. Дальнейшие действия будут зависеть от деталей, изложенных в исковом заявлении».

Ранее 6 апреля Роскомнадзор подал в Таганский суд Москвы иск об ограничении доступа к Telegram. Основанием стало то, что мессенджер не предоставил ФСБ ключи для дешифровки переписки.

Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу шифровальных ключей ФСБ
Технологии и медиа

20 марта Роскомнадзор направил Telegram уведомление о необходимости передать ФСБ информацию для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений и предупредил о возможной блокировке за неисполнение.

В июне 2017 года ФСБ запросила у компании-оператора мессенджера ключи для декодирования сообщений. Руководитель Telegram Messenger LLP Павел Дуров заявил, что компания не будет выполнять законы, которые «не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера.

Три месяца спустя Мещанский суд Москвы признал компанию Telegram Messenger LLP виновной в неисполнении своих обязанностей как организатора распространения информации и оштрафовал на 800 тыс. руб.

Комментируя это решение, Дуров заявил, что требования предоставить доступ к переписке пользователей Telegram нарушают конституционные права россиян.

Теги: Telegram , Роскомнадзор
Главное
В Кремле заявили о готовности искать замену «очень удобному» Telegram Технологии и медиа
Материалы по теме
В Кремле заявили о готовности искать замену «очень удобному» Telegram Технологии и медиа
Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram Технологии и медиа
СПЧ предупредил об убытках инвесторов в случае блокировки Telegram Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.