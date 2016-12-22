СМИ сообщили о признании США непричастности России к выборам в Аризоне

Власти США признали, что Россия не имеет отношения к кибератаке, в результате которой в 2016 году был получен незаконный доступ к электронной системе регистрации избирателей на президентских выборах в штате Аризона. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщает Reuters.
«Сообщения в СМИ временами опирались на устаревшую или неполную информацию», — пояснил источник. По его данным, хакерскую атаку осуществили некие криминальные структуры.
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на внутренний правительственный документ опубликовал материал, в котором утверждалось, что российские хакеры успешно проникли в компьютерные системы, связанные по меньшей мере с четырьмя штатами США, включая Аризону и Теннесси, что привело к победе Дональда Трампа в 2016 году.
28 февраля NBC News со ссылкой на секретный документ сообщило, что атакам российских хакеров во время президентской гонки подверглись сайты на Аляске, в Аризоне, Калифорнии, Флориде, Иллинойсе, Техасе и Висконсине. По информации телеканала, атаку проводили злоумышленники, курируемые Кремлем. Москва все обвинения отрицает.
Также в конце февраля глава Агентства национальной безопасности (АНБ) США, адмирал Майкл Роджерс обвинил главу США Дональда Трампа в том, что тот не дал ему новых полномочий, которые, по мнению Роджерса, должны позволить Вашингтону противостоять возможной угрозе вмешательства России в промежуточные выборы в Штатах.
«Мы предпринимаем шаги [чтобы не допустить вмешательства России], но этого, вероятно, недостаточно», — сетовал Рождерс.