Пассажирка московского метро упала под поезд и погибла
Общество, 18:46
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Пассажирка московского метро упала под поезд и погибла
Пассажирка погибла после падения на рельсы московского метро. Об этом РБК сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Инцидент произошел примерно в 16:45 на станции «Менделеевская». Женщина упала под прибывающий поезд. В 16:48 путь обесточили, в 17:14 пассажирку подняли. Три минуты спустя напряжение было подано.
Наряд скорой помощи констатировал смерть пострадавшей.
Пресс-служба московского метро сообщила о приостановке движения на Серпуховско-Тимирязевской линии в 17:11, о восстановлении графика — в 17:44.
7 апреля движение на Арбатско-Покровской линии сбилось из-за инцидента с пассажиром на станции «Курская». Мужчина упал под поезд, ехавший в сторону Пятницкого шоссе.