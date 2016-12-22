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На синей ветке метро Москвы произошел сбой из-за инцидента с пассажиром
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На синей ветке метро Москвы произошел сбой из-за инцидента с пассажиром
Общество, 15:59
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На синей ветке метро Москвы произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

На Арбатско-Покровской линии московского метро из-за инцидента с пассажиром на станции Курская произошел сбой: поезда не ходят от станции Партизанская до станции Киевская, сообщается в телеграм-канале Московского метро.

Как передает корреспондент РБК, на стации метро Курская мужчина упал под поезд, ехавший в сторону Пятницкого шоссе. На место инцидента прибыли сотрудники полиции.

По словам корреспондента РБК, на станции через громкоговорители объявили о прекращении движения на центральном участке синей ветки.​ «Уважаемые пассажиры, по техническим причинам от станции Курская до станции Площадь революции нет движения, пользуйтесь другими видами транспорта», — процитировал он объявление.

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