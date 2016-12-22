На серой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

Поезда на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро некоторое время следовали с увеличенными интервалами из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

По данным пресс-службы, движение уже введено в график. Точное место и характер происшествия не уточняются.

Руководитель пресс-службы ОВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев рассказал РБК, что примерно в 19:00 на станции «Петровско-Разумовская» Люблинской линии 48-летний житель Москвы из-за собственной неосторожности упал на рельсы.

Для извлечения пассажира пришлось снять напряжение на путях. «В 19:19 мужчину извлекли, напряжение на пути было подано», — добавил Мышляев. По его словам, в момент падения поезда на станции не было. Потерпевшему вызвали медиков, но он от помощи отказался. Пострадавший рассказал, что потерял равновесие и упал из-за головокружения.

31 марта на Сокольнической линии метро из-за падения пассажира на рельсы на станции «Красные ворота» произошел сбой. Движение по участку от «Сокольников» до «Парка культуры» было временно прекращено, в обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами.