Московское метро в пасхальную ночь продлит работу на час

Московский метрополитен в ночь на 8 апреля будет открыт для пассажиров до двух часов ночи, заявил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Режим работы метрополитена для удобства пассажиров будет продлен до двух часов ночи», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что МЦК, напротив, будет работать в обычном режиме — до часу ночи.

Как сообщает ТАСС, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что наземный транспорт в пасхальную ночь будет работать до 3:30 мск.

«Интерфакс» со ссылкой на столичного градоначальника добавляет, что на 53 маршрутах электричек будет увеличено количество остановок.

В 2017 году метрополитен также продлевал свою работу на час в связи с Пасхой.