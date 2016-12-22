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Киев опроверг договоренность о возвращении экипажа «Норда» в Крым
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Киев опроверг договоренность о возвращении экипажа «Норда» в Крым
Политика, 15:52
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Киев опроверг договоренность о возвращении экипажа «Норда» в Крым

Информация о том, что власти Украины гарантировали возвращение экипажа российского судна «Норд» в Крым, является фейком. Об этом написал на своей странице в Facebook постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

«Информация, распространенная сегодня в СМИ о якобы имеющейся договоренности России с властями Украины об организованном пропуске граждан Украины — членов экипажа задержанного рыболовецкого судна «Норд» через КПВВ [контрольный пункт въезда-выезда] на административной границе с Крымом без надлежащих документов, удостоверяющих личность, является фейком», — уточняется в сообщении. По данным Бабина, «оккупационная власть через адвокатов и дипломатов пытается срочно передать такие легальные документы (паспорта граждан Украины) из Крыма для членов экипажа». 

Чиновник добавил, что по российским паспортам членов экипажа в Крым не пустят.

О том, что власти Украины гарантировали судовладельцу, что моряки арестованного «Норда» покинут страну «по выданным российской стороной команде документам» через границу с Крымом, ранее сообщила ТАСС представитель керченского рыбколхоза имени 1 мая Анна Шевелева. Она отметила, что девять моряков сейчас «отдыхают и отсыпаются» в гостинице Харькова. Ранее адвокат Владимир Войтюк рассказал, что украинские пограничники не пропустили их через границу в пункте пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области. Госпогранслужба Украины объяснила причину остановки экипажа «Норда» тем, что российские дипломаты пытались нелегально вывезти моряков на дипавтомобилях «под прикрытием своего иммунитета». Вместо паспортов граждан Украины моряки предъявили свидетельства на возвращение в Россию, пояснили в украинском ведомстве.

Судно «Норд», которое шло под российским флагом, было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Власти обвинили моряков в незаконном пересечении украинской границы, так как в Киеве считают Крым своей, временно оккупированной территорией.

Теги: экипаж , рыболовецкое судно , Украина , Крым
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