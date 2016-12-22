Адвокат рассказал о блокировании пограничниками экипажа с судна «Норд»

Украинские пограничники заблокировали российские дипломатические автомобили, в которых находятся члены экипажа российского судна «Норд». Об этом сообщил адвокат Владимир Войтюк, передает «РИА Новости».



«Дипломатические автомобили с пассажирами, имеющими при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу, заблокированы украинскими пограничниками в пункте пропуска Гопто», — сказал он. Адвокат рассказал, что пограничники «выкрали документы» у членов экипажа судна и заблокировали движение автомобилей. По его словам, они угрожают задержанием и «держат в страхе людей, которые находятся в автомобиле и вынуждены сидеть в закрытой машине».

Войтюк также сообщил, что к россиянам не пускают адвокатов и «блокируют их, надежде, что вот-вот люди сдадутся». По этому факту были вызваны украинские полицейские, добавил защитник. Но и их не пускали на вторую линию контроля пропуска, сказал адвокат. «Поэтому они помочь ни чем не могут», — резюмировал он.

Украинские пограничники задержали российское судно «Норд» 25 марта в Азовском море. На его борту находились девять человек. Все они — российские граждане, а судно прибыло из Крыма. Их обвиняют в незаконном пересечении украинской границы, так как в Киеве считают крымский полуостров своей территорией.



В субботу, 7 апреля, девять членов экипажа «Норда» были оштрафованы судом в Мариуполе. Они получили штрафы в размере от 3–3,4 тыс. грн (6,6–7,5 тыс. руб.). Капитан судна пока находится под арестом. Однако суд разрешил выпустить его под залог. Председатель кооператива «Рыболовецкий колхоз имени «Первого мая», которому принадлежит Горд, Сергей Лесков в разговоре с РБК сообщил, что капитана освободят из-под стражи 10 апреля.