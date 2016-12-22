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Адвокат рассказал о блокировании пограничниками экипажа с судна «Норд»
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Адвокат рассказал о блокировании пограничниками экипажа с судна «Норд»
Общество, 06:13
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Адвокат рассказал о блокировании пограничниками экипажа с судна «Норд»

Украинские пограничники заблокировали российские дипломатические автомобили, в которых находятся члены экипажа российского судна «Норд». Об этом сообщил адвокат Владимир Войтюк, передает «РИА Новости».

«Дипломатические автомобили с пассажирами, имеющими при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу, заблокированы украинскими пограничниками в пункте пропуска Гопто», — сказал он. Адвокат рассказал, что пограничники «выкрали документы» у членов экипажа судна и заблокировали движение автомобилей. По его словам, они угрожают задержанием и «держат в страхе людей, которые находятся в автомобиле и вынуждены сидеть в закрытой машине».

Войтюк также сообщил, что к россиянам не пускают адвокатов и «блокируют их, надежде, что вот-вот люди сдадутся». По этому факту были вызваны украинские полицейские, добавил защитник. Но и их не пускали на вторую линию контроля пропуска, сказал адвокат. «Поэтому они помочь ни чем не могут», — резюмировал он.

Украинские пограничники задержали российское судно «Норд» 25 марта в Азовском море. На его борту находились девять человек. Все они — российские граждане, а судно прибыло из Крыма. Их обвиняют в незаконном пересечении украинской границы, так как в Киеве считают крымский полуостров своей территорией.

В субботу, 7 апреля, девять членов экипажа «Норда» были оштрафованы судом в Мариуполе. Они получили штрафы в размере от 3–3,4 тыс. грн (6,6–7,5 тыс. руб.). Капитан судна пока находится под арестом. Однако суд разрешил выпустить его под залог. Председатель кооператива «Рыболовецкий колхоз имени «Первого мая», которому принадлежит Горд, Сергей Лесков в разговоре с РБК сообщил, что капитана освободят из-под стражи 10 апреля.

Охотники на бычков

Россия и Украина ведут в Азовском море общую добычу рыбы. Условия промысла определяются протоколом специальной российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства, созданной еще в 1993 году. На ежегодном заседании комиссия устанавливает лимиты на вылов рыбы в Азовском море для двух государств. Основные объекты добычи — тюлька, хамса и бычки. В 2018 году разрешенный для России и Украины лимит добычи тюльки составляет 70 тыс. тонн, хамсы — 55 тыс. тонн, они добываются без разделения на национальные объемы. Зато на добычу бычков у каждой страны свои лимиты: для России разрешенный объем добычи составляет 10 тыс. т, для Украины – 15,1 тыс. т.

На Азовское море, по данным Росрыболовства, приходится в среднем около 20% всего осуществляемого российскими рыбаками вылова в Азово-Черноморском бассейне. В 2017 году в Азовском море было добыто 21 тыс. т рыбы (в том числе более 7 тыс. т тюльки и 7,5 тыс. т бычка), во всем Азово-Черноморском бассейне — 97 тыс. т водных биоресурсов. Рыбу в Азовском море в рамках разрешенных национальных лимитов ловят рыбаки четырех российских регионов: Ростовской области, Краснодарского края, Крыма и Севастополя.

В Азовском море не так много рыбы, поэтому крупные российские компании не ведут там промысел, констатирует президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб. По данным Росрыболовства, разрешение на вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне в 2017 году имели 244 предприятия, из них 18 — с использованием судов. Помимо компаний, которые используют для ловли рыбы среднетоннажные суда (траулеры и сейнеры), в Азовском море рыбачат сотни рыбаков на катерах и яликах, которые ведут промысел сетями, уточняет Сивочуб. По его словам, небольшие суда крымских рыбаков лучше приспособлены для промысла в Азовском море, в Черном они могут работать только короткий сезон, когда благоприятствует погода.

Арест сейнера «Норд» стал для крымских рыбаков полной неожиданностью, заявил РБК Андрей Дедюхин, начальник департамента по рыболовству Минсельхоза Крыма, экс-председатель комитета по рыболовству республики (упразднен в 2016 году). «Никто не ожидал, что так произойдет. Были договоренности, четыре года спокойно рыбачили, не было никаких проблем. Это, конечно, провокация со стороны Украины», — сказал он.

Промысел рыбы в Азовском море общий, и там нет границы, которую рыбаки могут нарушить, поясняет Сивочуб из Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма. Со стороны украинского берега вылавливается тюлька — ее добычей занимался и «Норд». Катера погранслужб России и Украины обычно досматривали и российских, и украинских рыбаков, и никаких проблем не было, рассказывает Сивочуб.
После того, как украинские пограничники задержали «Норд», крымские рыбаки не чувствуют себя в безопасности, сетуют в Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма. «Рыбаки в Керчи боятся выйти в море и не ведут промысел. Пограничники рекомендуют держаться подальше от украинского берега, но никаких гарантий нет», — говорит Сивочуб. Для крымских рыбодобывающих предприятий потеря промысла в Азовском море может привести к «социальной катастрофе», считает Дедюхин. «Надеюсь, пограничники ужесточат контроль, и ситуация нормализуется», — добавляет он.

В Росрыболовстве ранее не исключили, что история «Норда» может повториться и с другими крымскими рыбаками, и призвали их соблюдать превентивные меры. Ведомство 5 апреля объявило о создании оперативного штаба для обеспечения безопасности российских рыбаков и пресечения противоправных действий украинских пограничников.

Теги: пограничник , блокирование , Судно
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