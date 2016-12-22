Израиль запретил ввоз покрышек в сектор Газа

Израиль запретил ввоз в сектор Газа автомобильных шин через таможенный пункт Керем Шалом. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает Business Standard.

Решение было принято после того, как протестующие стали жечь шины, чтобы создать дымовую завесу для израильских снайперов, размещенных вдоль границы.

По словам сотрудника таможни Раида Фаттуха, израильская сторона предупредила о запрете. Он не уточнил, о постоянных или временных ограничениях идет речь.

7 апреля США заблокировали проект заявление Совбеза ООН по ситуации вокруг Газы, в котором утверждается право палестинцев на «мирную демонстрацию» и одобряется призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести независимое расследование гибели людей на границе Израиля в связи с «Маршем великого возращения».

Акция палестинцев проводится с 30 марта по 15 апреля с целью поддержки права жителей сектора на земли, которые сейчас принадлежат Израилю. Ее участники разбили палаточные городки вдоль границы. Израиль в ответ разместил около сотни снайперов. 1 апреля Reuters сообщал о 70 пострадавших и убитых в столкновениях.