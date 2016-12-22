СМИ узнали о 70 пострадавших при столкновениях на израильской границе

Во время протестов на границе Израиля и Сектора Газа в результате столкновений с израильскими военными были ранены и застрелены около 70 палестинцев. Об этом сообщил неназванный представитель врачей, передает Reuters.



Как заявил президент Палестины Махмуд Аббас, ответственность за насилие несет Израиль. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, его страна защищала своей суверенитет и граждан.

Столкновения произошли, когда палестинцы собрались около израильской границе и начали кидать камни в сторону военных. В результате израильские силовики попытались подавить беспорядки. Жертвами столкновений стали по меньшей мере 15 палестинцев. По словам израильских военных, некоторые из протестующих открывали по ним огонь, толкали к ним горящие шины и бросали горючую смесь. В Израиле отметили, что восемь из 15 погибших были членами «Хамас», а еще двое принадлежали к других военным группировкам.



В Министерстве иностранных дел России осудили​ применение силы против палестинцев в Сектора Газа. В Москве отметили, что события на израильской границе «подтверждает необходимость срочной активизации усилий мирового сообщества по возобновлению поиска справедливого палестино-израильского урегулирования».



Акция протестов палестинцев продолжается с 30 марта и продлится до 15 мая. Ка к сообщает Reuters, протестующие установили палатки около израильской границе длиной в 65 км. В свою очередь, в Израиле заявили, что разместят на границе с сектором Газа более 100 снайперов.