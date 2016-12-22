США заблокировали заявление СБ ООН по столкновениям в секторе Газа

Вашингтон заблокировал проект заявления Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа, где вторую неделю продолжаются столкновения палестинцев с армией Израиля. Об этом журналистам рассказал постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, передает The Times of Israel.

По словам Мансура, в проекте утверждается право палестинцев на «мирную демонстрацию» и одобряется призыв генсека Антониу Гутерриша провести независимое расследование гибели людей на границе Израиля в связи с «Маршем великого возращения».

«14 из 15 стран согласились с этим заявлением, но Соединенные Штаты, ближайший союзник Израиля, проголосовали против», — сказал дипломат. Мансур счел отказ Вашингтона «безответственным». ​

Кувейт, представляющий арабские страны в Совбезе ООН, распространил проект заявления для стран-членов в пятницу, 6 апреля.

Белый дом, в свою очередь, призвал палестинцев участвовать исключительно в мирных протестах. Представитель американского президента Дональда Трампа Джейсон Гринблатт также сообщил, что палестинцы должны ​​находиться на расстоянии не менее 500 м от границы сектора Газа с Израилем.

Палестинцы с 30 марта по 15 мая проводят акцию протеста, цель которой — поддержка права на возвращение палестинских беженцев в Израиль. По данным Би-би-си, за прошедшую неделю погибли 16 человек, как сообщает Al Jazeera — 26, пострадали более тысячи человек.