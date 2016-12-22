Порошенко заявил об уверенности в победе в войне на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что война в стране закончится победой Киева. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Уверен, на нашей земле воцарится мир. Война закончится нашей победой, ведь правда — за нами!», — написал он.

К записи украинский лидер прикрепил видео. «Война закончится нашей победой — у меня в этом нет никаких сомнений. Не только потому, что у нас лучшие вооруженные силы, не только потому, что мы защищаем родную землю, не только потому, что украинцы на сегодняшний день разрушили все сценарии [президента России Владимира] Путина о Новороссии, Малороссии, расколе страны и обо всем в этом духе, в том числе потому, что с нами правда», — заявил Порошенко на видеозаписи.

Накануне, 6 апреля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что МВД страны ведет подготовку к «деоккупации Донбасса». Киев, по его словам, рассматривает несколько вариантов развития событий на востоке Украины. «Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной», — говорил Аваков.

В четверг, 5 апреля, Петр Порошенко заявил, что в мае завершится режим антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. «Дата завершения АТО будет в мае, мы переходим к другому формату обороны государства», — сказал он. В конце февраля на Украине начал действовать закон о реинтеграции Донбасса. В нем самопровозглашенные ДНР и ЛНР называются «территориями, оккупированными Россией». Документ наделяет украинские власти правом применять «необходимые силы и средства для противодействия агрессии со стороны России». В МИДе России отметили, что ​этим законом Киев «фактически перечеркнул минские соглашения» и «подтвердил свою нацеленность на силовое решение конфликта».