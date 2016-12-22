В Свердловской области в ДТП погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате ДТП в Свердловской области при столкновении двух легковых автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

«Сообщение об аварии поступило в органы внутренних дел в 13:40 (11:40 по мск). По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai Accent и ВАЗ-21015 на чистой и сухой дороге», — сказал Горелых.

По его словам, шесть человек скончались на месте: три человека в одном автомобиле и три — в другом. Один из погибших, водитель, был сотрудником полиции местного ОВД из конвойной службы.

Причины аварии выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.