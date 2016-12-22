В Подмосковье два человека погибли в ДТП

В ДТП в Пушкинском районе Подмосковья погибли два человека. Об этом говорится в сообщении канала Министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области в Telegram.

Авария произошла в 22:39 мск в Пушкинском районе на 56-м км трассы А-107 (Московское малое кольцо). По данным ГУ МВД России по Московской области, столкнулись автомобили марок Lada и Toyota, передает агентство «Москва».

В начале марта один человек погиб в результате столкновения снегоуборочной машины «КамАЗ» и рейсового автобуса в Чеховском районе Подмосковья, еще трое получили ранения. Авария произошла в районе 78-го км трассы «Крым» в сторону области. В автобусе находились двое водителей и 18 пассажиров, преимущественно граждан Украины.