В Новой Москве в ДТП с маршруткой пострадали три человека
Общество, 17:45
0
В Новой Москве в ДТП с маршруткой пострадали три человека
В Новой Москве в результате столкновения Kia Picanto с маршрутным такси пострадали трое пассажиров, рассказал РБК источник в МЧС, информацию подтвердили в полиции.
«Возле дома номер 6 на улице Александры Монаховой произошло ДТП с участием маршрутного такси», — рассказал собеседник из МЧС.
На месте работает бригада скорой помощи. Потерпевшим оказывается необходимая помощь.