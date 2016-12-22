Суд признал незаконной публикацию данных о схемах уклонения от налогов

Хамовнический районный суд Москвы признал незаконным распространение информации о способах ухода от налогов, которым занимался основатель ликвидированной Партии налогоплательщиков Евгений Сивков. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

По решению суда, сайты Сивкова должны быть включены в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов Роскомнадзора. Суд признал развернутую Сивковым пропаганду методов уклонения от уплаты налогов противоречащей закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Иск в суд, по данным ТАСС, подала прокуратура ЦАО Москвы, которая нашла несколько сайтов и видео на YouTube с пропагандой методов уклонения от налогов. Прокуратура утверждает, что их использование «образует состав налоговых правонарушений и (или) уголовно наказуемых деяний».

Надзорное ведомство указывает, что тема запланированных Сивковым в 2018 году семинаров — «Обзор схем, позволяющих добиться минимальных налогов и процентов за снятие наличных с законно заработанных денег. Что противопоставить «обналу» — недопустима с точки зрения закона. Компьютерная программа «Интеллектуальная система налогового консультирования «Сивков НК», по данным прокуратуры, рекомендует предпринимателям «выдавать часть зарплаты и премий под видом денег за представительские расходы» и не платить с этих сумм страховые взносы. Кроме того, по данным прокуратуры, Сивков призывает «использовать схемы искусственного дробления бизнеса», которые также незаконны.

Прокуратура считает, что распространение информации об уходе от уплаты налогов было направлено «на нарушение целостности публичного правопорядка», подрывает «основы конституционного строя» и представляет «реальную угрозу как для государства, так и для налогоплательщиков».

О том, что Генпрокуратура России проверит законность действий Партии налогоплательщиков, ведомство заявило в ответ на запрос депутата Госдумы Анатолия Выборного в январе 2016 года. В запросе Выборного говорилось, что Евгений Сивков пропагандирует методы и алгоритмы уклонения от уплаты налогов через схемы сокрытия и недобросовестной оптимизации обязательных платежей в бюджет, а также описывает схемы ухода от ответственности при получении незаконной налоговой выгоды. В запросе парламентария указывалось, что партия издавала книги и проводила семинары и консультации для распространения этих идей.

По данным депутата, Сивков является автором книг «Черная и Белая оптимизация налогов 2015 года (2600 схем)», «Четкие технологии прохождения налоговых проверок, без начислений!» и др. Депутат указал на признаки экстремизма в деятельности Сивкова.

В конце марта, по данным «Коммерсанта», саморегулируемая организация (СРО) аудиторов «Содружество» исключила ​Евгения Сивкова из своего состава ​за нарушение закона «Об аудиторской деятельности» и кодекса профессиональной этики аудиторов России из-за его призывов к «налоговой оптимизации». Дисциплинарная комиссия СРО считает, что в его выступлениях могли быть призывы к экстремизму.

Партия налогоплательщиков была зарегистрирована Минюстом в 2012 году. В начале ноября 2017 года Верховный суд России по иску Минюста ликвидировал Партию налогоплательщиков.