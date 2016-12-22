Розенберг назвал возможные шаги Роскомнадзора по блокировке Telegram

Экс-коллега основателя Telegram Павла Дурова Антон Розенберг назвал возможные действия Роскомнадзора по блокировке мессенджера в случае, если суд примет такое решение. Об этом Розенберг сообщил в интервью RT.

«У Роскомнадзора будет несколько возможностей. Самая простая — внести в список на блокировку несколько доменов мессенджера, в этом случае перестанут работать сайт и ссылки вида t.me, а также веб-версия. Далее он может заблокировать все принадлежащие Telegram сети IP-адресов», — рассказал Розенберг.

Он добавил, что ведомство может также потребовать от Apple и Google убрать приложения мессенджера из магазинов.

Розенберг подчеркнул при этом, что говорить о блокировке «пока рано», поскольку подобное обращение в суд было подано впервые, а сами власти намерены, по его словам, сотрудничать с руководством Telegram.

​Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать в России мессенджер Telegram, поскольку тот не предоставил ФСБ ключи для дешифровки переписки, 6 апреля. В Telegram считают такие требования противоречащими Конституции, а также технически неисполнимыми.

«Позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно», — заявлял РБК адвокат Рамиль Ахметгалиев. Сам создатель Telegram Павел Дуров в ответ сообщал, что угрозы блокировки «не принесут плодов».