В Дамаске у мечети произошел теракт

При взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля в центре дамаска погиб один и пострадали шесть человек, сообщает государственное агентство САНА.

Взрыв произошел у мечети Аль-Ханса в квартале Барзе. Взрывное устройство было заложено в ​припаркованный автомобиль марки «Kia». Погиб водитель автомобиля, шесть раненых были доставлены в больницу «Ибн Нафис».

Пока ни одна группировка не заявила о своей ответственности за взрыв.

Сирийские войска с конца февраля ведут операцию по освобождению пригорода Дамаска Восточная Гута от группировок оппозиции, которые занимали его с 2012 года. К настоящему моменту сирийское правительство овладело всеми населенными пунктами анклава, выпустив из них на север Сирии остатки боевиков вместе с семьями. Единственным подконтрольным оппозиции городом остается Дума, в которой закрепилась группировка «Джейш аль-Ислам». Несмотря на то, что, по предварительной информации, в начале апреля при посредничестве России появилась договоренность о выходе бойцов группировки в город Джарабулус на границе с Турцией с семьями и легким вооружением, сдача позиций так и не состоялась, а обстрелы Дамаска вновь активизировались.

К началу апреля из Восточной Гуты вышли 150 тыс. мирных жителей, кроме того, анклав покинули более 41 тыс. боевиков и членов их семей.



