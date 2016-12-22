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Россия предварительно договорилась о выходе боевиков из Восточной Гуты
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Россия предварительно договорилась о выходе боевиков из Восточной Гуты
Война в Сирии, 01:03
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Россия предварительно договорилась о выходе боевиков из Восточной Гуты

Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии предварительно договорился о выходе боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» из оставшегося под ее контролем города Дума в пригороде Дамаска Восточная Гута, заявил начальник центра генерал-майор Юрий Евтушенко. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Евтушенко, руководству группировки доведена мысль о бесполезности сопротивления и использовании. «На сегодняшний день достигнута предварительная договоренность о выходе экстремистов группировки «Джейш аль-Ислам» из Восточной Гуты», — сказал он.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на ЦПВС, перед выходом боевики должны передать карты подземных оборонительных коммуникаций и минных полей.

Сирийская армия и союзники в результате идущей с конца военной операции освободили большую часть пригорода Дамаска Восточная Гута, которая находилась под контролем оппозиционных группировок с 2012 года. К настоящему моменту, по данным российского Минобороны, анклав покинули более 41 тыс. боевиков и членов их семей. Последним остающимся в руках группировки «Джейш аль-Ислам» является город-спутник Дамаска Дума.

Теги: Восточная Гута , Джейш аль-Ислам
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