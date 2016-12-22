Посольство России укорило МИД Британии за отказ Виктории Скрипаль в визе

Британское посольство должно было помочь племяннице Сергея Скрипаля с необходимыми формальностями, а не отказывать в визе в страну, заявил журналистам представитель посольства России в Великобритании. Брифинг опубликован на странице российского диппредставительства.

Представитель посольства России в Лондоне назвал «прискорбным и вызывающим беспокойство» решение посольства Великобритании в Москве не выдавать Виктории Скрипаль визу из-за того, что ей могут воспользоваться российские власти в качестве инструмента. Он добавил, что ссылка на нарушение миграционных правил «не выдерживает критики» и подтверждает, что принятое британскими властями «политически мотивировано».

«Чтобы избегнуть каких-либо нарушений [миграционного законодательства] британское посольство должно было объяснить Виктории Скрипаль все необходимые формальности, чтобы помочь ей не нарушить их, вместо того, чтобы полностью отказывать в визе», — сказал представитель посольства России.

Об отказе МВД Великобритании выдать визу племяннице экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории стало известно 6 апреля. Причиной было названо то, что заполненное заявление «не соответствовало миграционным правилам». За день до этого Виктория Скрипаль разговаривала с дочерью Сергея Скрипаля Юлией по телефону и была допрошена в ФСБ. Запись разговора Юлии и Виктории Скрипаль, подлинность которой пока не подтверждена, была опубликована телеканалом «Россия 1» в эфире передачи «60 минут». Согласно записи, Юлия Скрипаль предупреждает Викторию Скрипаль о том, что власти Велкиобритании не дадут ей визу. Публикации предшествовал запрос российского посольства в Лондоне о предоставлении Виктории Скрипаль, которая заявляла о своем желании забрать Юлию Скрипаль в Россию.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был найден без сознания вместе с дочерью Юлией в парке города Солсбери 4 марта. Британские власти назвали Москву ответственной за произошедшее и обвинили в использовании химоружия на британской территории. Российская сторона обвинения отрицает.

Юлия Скрипаль пришла в сознание 29 марта.