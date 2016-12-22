Семье погибшего при пожаре в ТЦ «Персей» в Москве выплатят 1 млн руб.

Власти Москвы выплатят 1 млн руб. семье погибшего при пожаре в столичном ТРЦ «Персей для детей» мужчины. Соответствующее распоряжение, подписанное мэром Москвы Сергеем Собяниным, опубликовано на сайте мэрии.

Каждый пострадавший при пожаре сотрудник противопожарной службы получит по 500 тыс. руб.

Также Собянин поручил столичному госучреждение «Ритуал» обеспечить погребение погибшего на сумму не более 110 тыс. руб.

Пожар в ТЦ «Персей для детей», расположенном на Малой Семеновской улице, произошел 4 апреля. Площадь возгорания составила около 80 кв. м. Всего из горящего здания эвакуировали около 600 человек.

В результате ЧП погиб один мужчина. Шесть спасателей пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

СК возбудил уголовное дело по статьям 109 и 293 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; халатность).

По словам начальника московского ГУ МЧС России Ильи Денисова, вероятной причиной пожара могла стать неисправность освещения в помещениях на складе.