«Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры о разрыве контрактов

«Газпром» и «Нафтогаз» на прошлой неделе начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Да, действительно, на прошлой неделе состоялась встреча «Газпрома» и «Нафтогаза Украины», переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался», — сообщил он.

Медведев добавил, что «Газпром» уведомил украинскую компанию о намерении оспорить решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа. «Апелляция по этому делу будет подана до конца марта», — заявил зампред «Газпрома».

Разбирая спор по транзиту, арбитраж Торговой палаты Стокгольма 28 февраля частично удовлетворил требования украинской компании, постановив, что «Газпром» должен заплатить ей $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Однако с учетом долга «Нафтогаза» за поставленный газ сумма выплат должна будет составить $2,56 млрд. В «Газпроме» с этим постановлением не согласились. Сразу после него российская компания объявила о намерении немедленно начать процедуру расторжения всех контрактов с «Нафтогазом».