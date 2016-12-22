Бельгия выдала гуманитарные визы пятерым геям из Чечни

Пять гомосексуалистов из Чечни получили гуманитарные визы в Бельгию. Об этом сообщает бельгийское издание Sudpresse. По данным издания, получившие визы представители ЛГБТ-сообщества уже прибыли в Бельгию.

«Я не говорю, я делаю!» — заявил госсекретарь по вопросам убежища и миграции Тео Франкен.



Как сообщает Би-би-си, в 2017 году Германия приняла одного гея из Чечни, а также рассматривает другие подобные заявки от российских представителей секс-меньшинств. Также Литва приняла у себя двух гомосексуалистов, а Франция — одного. В свою очередь, Канада гарантировала убежище более двух десятков геев, бисексуальным женщинам и мужчинам из Чечни.

В апреле 2017 года «Новая газета» опубликовала материал, в котором утверждалось, что в Чечне существуют специальные секретные тюрьмы, где проводятся пытки людей из-за их сексуальной ориентации. По данным издания, одна из них находится в городе Аргуне, где геев избивали и пытали током. Кроме того, издание сообщало, что в феврале в Чечне проходили массовые задержания гомосексуалистов. В Грозном все обвинения отвергают.

В октябре 2017 года уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что из Чечни поступила только одна жалоба на преследование в Чечне из-за сексуальной ориентации.