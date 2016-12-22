Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку российских СМИ

Роскомнадзор направил в Facebook официальный запрос с требованием пояснить позицию компании по факту ограничения доступа к ряду аккаунтов российских СМИ в социальной сети и в Instagram. Об этом говорится в сообщении российского ведомства, поступившем в РБК.

В требовании, в том числе отмечается, что данный факт ограничения доступа «ставит под угрозу своевременное осведомление российских и зарубежных пользователей социальной сети об актуальной новостной повестке России». В Роскомнадзоре расценили данный шаг как продолжение руководством компании Facebook недружественной политики в отношении российских пользователей.

РБК направил запрос в Facebook.

Во вторник, 3 апреля, руководство Facebook и Instagram заблокировало 70 групп и в общей сложности 203 аккаунта. Они были связаны с «российской фабрикой троллей», причастной, по мнению США, к вмешательству в американские президентские выборы. В частности, были заблокированы страницы, связанные с Федеральным агентством новостей (ФАН), сообщал Reuters. Руководитель ФАН Евгений Зубарев в беседе с РБК назвал произошедшее «актом политической цензуры».



В Кремле заявили, что блокировка российских аккаунтов и страниц в социальных сетях Facebook и Instagram является проявлением враждебности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Москве, «безусловно, следят за этой ситуацией» и выражают сожаление из-за случившегося.