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Песков увидел враждебность в блокировке СМИ «фабрики троллей» в Facebook
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Песков увидел враждебность в блокировке СМИ «фабрики троллей» в Facebook
Технологии и медиа, 12:59
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Песков увидел враждебность в блокировке СМИ «фабрики троллей» в Facebook

Кремль считает блокировку Facebook и Instagram сотен учетных записей и страниц, связанных с так называемой «фабрикой троллей», в том числе и ряда российских СМИ, проявлением враждебности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН), являются ли действия руководства Facebook «проявлением враждебности к российским СМИ», Песков ответил утвердительно.

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль, «безусловно, следит за этой ситуацией» и сожалеет о произошедшем.

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3 апреля компания Facebook Inc, владеющая одноименной социальной сетью, а также Instagram, заблокировала 70 групп и 138 личных аккаунтов в Facebook и 65 аккаунтов в Instagram. Руководитель ФАН Евгений Зубарев сообщил РБК, что группа его издания в Facebook была заблокирована без объяснения причин. «Это акт политической цензуры, мы не публиковали никакого запрещенного контента», — сказал он.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва ждет официальной реакции со стороны американских властей на блокировку Facebook аккаунтов российских СМИ.

Теги: Дмитрий Песков , «Фабрика троллей» , Фабрика медиа , блокировка страницы , Facebook , Instagram ...
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