Главу Lotte Group приговорили к 2,5 года тюрьмы по делу о коррупции

Суд Сеула признал главу корпорации Lotte Group Син Дон Бина виновным в коррупции и приговорил его к 2,5 года тюремного заключения, сообщает Yonhap.

Бизнесмена обвинили в даче взятки подруге экс-президента Южной Кореи Чхве Сун Силь в размере 7 млрд южнокорейских вон (более $6,4 млн). Кроме того, суд приговорил ближайшего помощника бывшего южнокорейского президента Пак Кын Хе, ее секретаря Ан Чжон Бома, к шести годам тюрьмы за злоупотребление властью.

Ранее, 13 февраля, суд Сеула приговорил Чхве Сун Силь к 20 годам тюрьмы за коррупцию и вмешательства в дела страны. Всего в отношении нее были выдвинуты обвинения по 18 эпизодам.

Коррупционный скандал разгорелся в Южной Корее в 2016 году. В СМИ появились сообщения о том, что несколько крупных южнокорейских корпораций замешаны в коррупционных схемах. Компании, в том числе Samsung, отчисляли в созданные Чхве Сун Силь фонды крупные суммы в обмен на государственную поддержку.​ В декабре 2016 года парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Пак Кын Хе. В апреле прошлого года ей предъявили обвинения по нескольким пунктам, в том числе во взяточничестве. Также по этому коррупционному делу проходил вице-президент Samsung Electronics и глава Samsung Group Ли Чже Ён, который был задержан в феврале 2017 года и в августе приговорен к пяти годам тюрьмы. Однако 5 февраля апелляционный суд заменил ему реальный срок на условный.