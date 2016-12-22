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Небензя опроверг получение списка вопросов от Лондона по «делу Скрипаля»
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Небензя опроверг получение списка вопросов от Лондона по «делу Скрипаля»
Отравление Скрипаля в Британии, 02:47
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Небензя опроверг получение списка вопросов от Лондона по «делу Скрипаля»

Москва не получала список вопросов от Лондона по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает «Интерфакс».

По его словам, глава МИД Британии Борис Джонсон «продолжает убеждать всех, что британская сторона якобы направила России список вопросов, на которые до сих пор не получила ответов». «Все с точностью до наоборот. Никакого списка вопросов к нам, как я уже сказал, не было и нет», — подчеркнул Небензя.

«Если они есть, перечислите нам эти вопросы. Только не выдавайте за вопросы ультимативно выдвинутые против нас обвинения и требования признаться в содеянном», — заявил Небензя, обращаясь к британской стороне.

Постпред отметил, что у России есть «масса вопросов» как к Британии, так и к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Также есть вопросы и к Парижу, который «вдруг непонятно по каким положениям Конвенции о запрещении химического оружия [КЗХО] бросился помогать подтверждать результаты британского экспресс-иследования».

Москва 1 апреля направила в ОЗХО список вопросов по «делу Скрипаля». Накануне МИД России передал ноту с 14 вопросами по инциденту со Скрипалями Лондону и Парижу. МИД получил ответы от ОЗХО 4 апреля, но назвал их крайне формальными.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в начале марта. Власти Великобритании утверждают, что к отравлению россиян причастна Москва, в России отрицают эти обвинения. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта, спустя неделю она сделала первое заявление. «Я уверена, что вы понимаете, что вся эта история несколько сбивает с толку. Я надеюсь, что вы будете уважать частную жизнь во время всего периода выздоровления», — сообщила она.

Теги: Сергей Скрипаль , отравление , Василий Небензя
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