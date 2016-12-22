Британское посольство ответило на вопросы о проверках в аэропортах

Британское посольство в Москве заверило россиян, что при посещении Великобритании их не коснутся дополнительные проверки в аэропорту. Об этом говорится в видеоролике, размещенном на странице посольства в Facebook, в связи с многочисленными вопросами граждан о возможном усилении проверок.
«Дополнительные проверки прилетающих из России, введенные в аэропортах, не коснутся большинства путешествующих. Великобритания по-прежнему приветствует дружественные отношения между нашими народами», — говорится в ролике.
Отмечается, что у россиян не возникнет «никаких проблем с посещением Великобритании».
В пятницу, 30 марта, британская полиция и таможня без объяснения причин досмотрели самолет авиакомпании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту Хитроу. Заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллас сказал, что досмотр производился в рамах стандартных процедур по защите от организованной преступности и контрабанды оружия, наркотиков и запрещенных веществ.
В МИД России назвали эти действия провокацией, а в «Аэрофлоте» выразили недоумение по поводу досмотра. Пресс-секретарь посольства России в Лондоне заявил, что объяснение Уолласа усугубило сомнения в отношении «реальных намерений команды, которая пыталась выполнить незаконный обыск».