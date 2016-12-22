Шувалов заявил об отсутствии решения по НДФЛ

В правительстве и Кремле пока не определились с будущей конфигурацией налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), сказал РБК после заседания Госсовета первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Отвечая на вопрос о готовности решений в кабинете министров и администрации президента, он ответил: «Нет окончательных решений».

В середине января источники РБК сообщили о том, что после выборов правительство может принять решение о повышении подоходного налога с 13 до 15%. По словам источника, подобный вариант «серьезно обсуждается» в правительстве. При этом налог должен быть повышен для граждан с высоким доходом, порядка 7 млн — 10 млн руб. в год.

22 марта газета «Ведомости» сообщила, что хотя окончательного решения по повышению налога в правительстве не выработано, кабмин уже достиг «консенсуса». В тот же день вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что «не видит ничего страшного» в повышении подоходного налога до 15%. В то же время, как отмечали источники РБК, против повышения налога выступал финансово-экономический блок — Минфин и Минэкономразвития. О том, что Минфин не поддерживает возможное изменение НДФЛ глава ведомства Антон Силуанов заявлял на Сочинском форуме. «Я противник изменения ставки НДФЛ. Есть различные подходы: сделать ее прогрессивной, увеличить ставку, сделать прогрессию вместе с необлагаемым минимумом. Мне кажется, не надо трогать налог, который нормально работает», — сказал министр.