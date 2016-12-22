Дворкович не увидел «ничего страшного» в увеличении НДФЛ до 15%

По словам вице-премьера, повышение ставки не приведет к глобальному уходу от налогов и бегству людей из страны, а дополнительные деньги можно будет потратить на медицину

Аркадий Дворкович (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Окончательное решение по вопросу о целесообразности повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) будет принимать глава государства, но к «драматическим» последствиям увеличение ставки до 15% не приведет, уверен вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Я не думаю, что разница между 13 и 15% такова, чтобы люди побежали сразу в другие юрисдикции», — сказал Дворкович на встрече со студентами Российского экономического университета имени Плеханова (цитата по «Интерфаксу»).

Видео: Телеканал РБК

В четверг газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что вопрос о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% (с введением необлагаемого минимума) обсуждался на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева. По словам одного из собеседников газеты, решение окончательно не принято, по словам другого — «консенсус достигнут».

Идея повышения ставки НДФЛ принадлежит помощнику президента Андрею Белоусову, пояснил РБК источник в финансово-экономическом блоке правительства. В правительстве повышение НДФЛ поддерживает вице-премьер Ольга Голодец, а финансово-экономический блок — Минфин и Минэкономразвития — выступают против, пояснил собеседник РБК. На совещании по настройке налоговой системы у премьер-министра Дмитрия Медведева члены правительства не пришли к единому мнению по этому вопросу, утверждает источник.

Отвечая на вопросы студентов РЭУ, Дворкович подтвердил, что обсуждение изменений в налоговой сфере, в том числе и повышения ставки подоходного налога, идет «уже достаточно давно».

Вице-премьер подчеркнул, что 13%-ная ставка НДФЛ — «не фетиш», и если в обществе будет понимание справедливости ее повышения, то ничего страшного сам он в таком решении не видит.

«Ничего страшного я в этом не вижу. Мы жили с 13%-ным налогом достаточно долго, и если дополнительные два процентных пункта будут направляться, например, на здравоохранение, это точно будет в плюс», — сказал Дворкович, отметив в то же время, что налоги не должны быть «избыточными» и не должны создавать мотивацию для уклонения.

«Если такое предложение будет официально внесено — я не знаю, внесено оно или нет — оно должно обсуждаться в правительстве, в парламенте. Окончательное решение примет президент», — резюмировал Дворкович.

Комментируя возможность повышения НДФЛ, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в четверг, что никаких решений пока не принималось.

«Что касается бюджета, налоговых дел, то в данном случае, конечно, сначала должна быть сформирована позиция правительства, кабинета министров. Пока еще обсуждение продолжается и каких-либо решений в этом контексте не принималось​», — сказал Песков.

С 2001 года в России действует единая для всех налогоплательщиков плоская шкала НДФЛ со ставкой 13%, однако в последние годы активно обсуждается возможность повышения ее ставок или возвращения к прогрессивной шкале, при использовании которой ставка растет по мере увеличения дохода.

Незадолго до состоявшихся 18 сентября 2016 года выборов нового состава Госдумы в парламент был внесен проект закона о возвращении прогрессивной шкалы НДФЛ, предусматривающий кратное повышение ставки для высокооплачиваемых россиян и одновременно полное освобождение от налога тех, кто зарабатывает менее 15 тыс. руб. в месяц.

Обращаясь 1 декабря 2016 года к Федеральному собранию с ежегодным посланием, Путин предложил в течение 2017 года «детально и всесторонне рассмотреть предложения по настройке налоговой системы» и ввести новые правила в действие с начала 2019 года, зафиксировав их «на долгосрочный период».