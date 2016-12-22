Владелец здания ТЦ «Персей для детей» сообщил детали гибели сотрудника

Сотрудник ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» — компании принадлежит здание, где располагается магазин детских товаров «Персей для детей», — Алексей Карпов скончался уже после эвакуации. Об этом РБК сообщили в компании.

«К сожалению, один из сотрудников фабрики — Карпов Алексей Юрьевич, 1972 года рождения, уже после того как покинул здание, упал и получил травму головы, из-за которой скончался в машине скорой помощи. Эта трагедия тяжело воспринимается коллективом фабрики, мы глубоко сочувствуем и соболезнуем его семье», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что здание было построено и введено в эксплуатацию в 2010 году и «насыщено» противопожарными системами, также в нем предусмотрены незадымляемые пути эвакуации. «Еще до приезда пожарных сотрудники и посетители торговых и складских помещений покинули здание. Системы противопожарной безопасности сработали штатно, обеспечив эвакуацию людей через основные и запасные выходы, автоматическая система тушения способствовала локализации возгорания», — сообщили в «Московской шерстопрядильной фабрике».

В администрации ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» РБК также сказали, что компания материально поможет семье Карпова. «Фабрика поддерживает с семьей погибшего сотрудника тесный контакт, оказывается организационная, моральная поддержка. В настоящий момент согласуется перечень платежных реквизитов членов семьи для перечисления финансовой помощи», — говорится в ответе компании.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы на просьбу РБК прокомментировать причины смерти Карпова, посоветовали обратиться в «следственные органы». «Мы не комментируем версии [гибели], сейчас расследованием занимается СК», — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе СК по Москве не ответили на звонки РБК.

Накануне в МЧС со ссылкой на администрацию ТЦ сообщили, что сотрудник «Персей для детей» «перепутал направление при эвакуации». «Со слов администрации, он перепутал направление эвакуационного выхода и двинулся в задымленную зону», — руководитель ГУ МЧС по Москве Илья Денисов.

Днем 4 апреля в складском помещении на шестом этаже ТЦ произошел пожар. В результате происшествия погиб один и пострадали шесть человек. По факту возгорания Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109 и ст. 293 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; халатность).