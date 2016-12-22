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В МЧС рассказали о причинах гибели человека в ТЦ «Персей для детей»
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В МЧС рассказали о причинах гибели человека в ТЦ «Персей для детей»
Общество, 17:01
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В МЧС рассказали о причинах гибели человека в ТЦ «Персей для детей»

Работник московского ТЦ «Персей для детей», ставший жертвой пожара, перепутал направление при попытке выйти из помещения. Об этом сообщил руководитель ГУ МЧС по Москве Илья Денисов, передает «Интерфакс».

«Со слов администрации, он перепутал направление эвакуационного выхода и двинулся в задымленную зону», — рассказал Денисов.

В Москве загорелся торговый центр «Персей для детей»
Общество

Следственный комитет сообщил, что очаг возгорания находился не на территории торгового центра, а на верхних этажах, занятых складами фабрики. Сотрудники не уточнили название предприятия, однако единственная фабрика, расположенная поблизости — «Семеновская пряжа».

Возгорание в ТЦ «Персей для детей» началось днем 4 апреля. В результате пожара погиб один человек, пострадали шесть.

Пожар в ТЦ «Персей для детей» в Москве. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Теги: Пожар , торговый центр
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