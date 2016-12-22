Песков анонсировал встречу Путина с врио губернатора Кузбасса

Президент России Владимир Путин в четверг примет врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Встреча с Путиным станет для Цивилева первой с момента его назначения руководителем Кузбасса. «Президент недавно там (в Кемерово. — РБК) был, в очень сложный момент для кемеровчан и всей страны. Поэтому сегодняшнее общение с Сергеем Цивилевым также достаточно важно», — сказал Песков.

Сергей Цивилев был назначен врио губернатора Кузбасса после отставки Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет. Об уходе с поста глава региона объявил через неделю после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, в том числе более 41 ребенка. Свое решение Тулеев объяснил тем, что не может исполнять обязанности «с таким тяжелейшим грузом».

Цивилев, бывший руководитель и совладелец угольной компании «Колмар», до назначения врио губернатора около месяца занимал пост замглавы администрации Кузбасса. Ему принадлежало 70% компании «Колмар», добывающей коксующийся уголь в Якутии. Оставшимися 30% компании владеет «Волга Груп» Геннадия Тимченко. После назначения вице-губернатором Цивилев покинул руководящий пост в компании и передал свои акции «Колмара» жене.

В начале марта, до пожара в «Зимней вишне», источники РБК сообщали, что именно он может сменить Тулеева во главе региона. В конце февраля, еще до назначения, Цивилева принимал Путин.

Выборы нового губернатора Кузбасса пройдут в сентябре. Цивилев пока не объявлял, собирается ли он в них участвовать.