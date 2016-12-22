МИД обратился к Госдепу из-за блокировки СМИ «фабрики троллей» в Facebook

МИД будет принимать какие-либо ответные меры из-за блокировки ФАН только после того, как получит официальный комментарий от американских властей, заявила Мария Захарова

Мария Захарова (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Россия ждет официальной реакции со стороны американских властей на блокировку Facebook аккаунтов российских СМИ, заявила во время брифинга официальный представитель МИДа Мария Захарова, передает корреспондент РБК.

Она отметила, что в МИДе хотели бы услышать «официальные комментарии по линии Госдепартамента». Решения будут приниматься после изучения «соответствующих заявлений, оценок и комментариев», пояснила Захарова.

Представитель МИДа отметила, что ей неизвестно, сообщали ли представители Facebook о каких-либо претензиях к российским СМИ во время недавних контактов с российскими властями.

Накануне, 3 апреля, глава Facebook Марк Цукерберг сообщил об удалении сотен учетных записей и страниц, который были связаны с российской «фабрикой троллей». По его словам, в этих группах «неоднократно обманывали людей по всему миру и манипулировали ими». Агентство Reuters отмечало, что речь идет в том числе об аккаунте Федерального агентства новостей (ФАН) — издания, которое источники журнала РБК связывали с «фабрикой троллей» и бизнесменом Евгением Пригожиным.

Руководитель ФАН Евгений Зубарев сообщил РБК, что группа его издания в Facebook была заблокирована без объяснения причин. Также были заблокированы группы изданий «Журналистская правда», «Невские новости» и «Экономика сегодня». «Это акт политической цензуры, мы не публиковали никакого запрещенного контента», — говорил Зубарев.

В феврале американская прокуратура предъявила обвинения 13 россиянам, которых подозревают во «вмешательстве» в выборы США. Среди организаций в обвинении было упомянуто Агентство интернет-исследований, также известное как «фабрика троллей».

Позднее ФАН на своем сайте сообщило, что «не собирается мириться с гегемонией властей США в информационном поле и объявляет о запуске проекта «Проснись, Америка!».