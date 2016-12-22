МЧС назвало причины возгорания в магазине игрушек в Тюмени

Причиной возникновения пожара в магазине игрушек Rich Family в Тюмени, который произошел в ночь на 5 апреля, могло стать короткое замыкание или занесение открытого источника огня. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Тюменской области.

Магазин игрушек Rich Family начал гореть 4 апреля в 23:25 мск. Огонь был локализован на площади 3 тыс. кв. м. Возгорание ликвидировали к утру.

В результате ЧП у одноэтажного панельного здания обвалилась крыша, товар в магазине поврежден. Пострадавших нет.

По данным МЧС, проверка пожарной безопасности в магазине была запланирована на 12 апреля.