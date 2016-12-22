Пожар в магазине игрушек в Тюмени потушили

Пожар в магазине игрушек «RichFamily» в Тюмени, площадь которого составила 3 тыс. кв. м, потушили. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Тюменской области.

Пожар удалось потушить к 03:55 по местному времени (05:55 мск), «почти четыре часа они боролись с огнем», отмечается в сообщении. В настоящий момент проводится проливка и разборка конструкций, по окончании которой к работе на объекте приступят дознаватели.

Отмечается, что проверка пожарной безопасности в магазине была запланирована на 12 апреля.

Магазин «RichFamily» загорелся в ночь на 5 апреля. В 23:25 мск пожар был локализован на площади 3 тыс. кв. м. В результате случившегося у одноэтажного панельного здания обвалилась кровля, сообщало «РИА Новости». При пожаре никто не пострадал.