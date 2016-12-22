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Продавцы огнетушителей отметили рост спроса на свою продукцию
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Продавцы огнетушителей отметили рост спроса на свою продукцию
Бизнес, 18:57
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Продавцы огнетушителей отметили рост спроса на свою продукцию
Продавцы противопожарных средств отметили резкий рост заказов после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Спрос увеличился как со стороны частных клиентов, так и в госсекторе
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Спрос на огнетушители в начале апреля 2018 года увеличился примерно в два раза по сравнению c мартовскими показателями. Об этом РБК рассказал гендиректор крупнейшего производителя огнетушителей «Ярпожинвест» Андрей Воронов (по собственным данным, компания занимает не менее 50% рынка производства огнетушителей). По его словам, количество запросов на закупку возросло, в том числе, из-за трагедии в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта. О росте спроса заявили и опрошенные «РИА Новости» производители средств противопожарной защиты в Сибири и на Дальнем Востоке.

На «Яндекс.Маркете» 27-28 марта спрос на огнетушители увеличился в 8 раз по сравнению с показателями предыдущей недели, рассказал РБК представитель маркетплейса. Популярность запроса «огнетушитель» в поисковой системе Google возросла в три раза после 25 марта по сравнению с предшествовавшей неделей. Количество запросов «противопожарные средства», «противопожарная безопасность» увеличилось в 10 раз за тот же период.

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​25 марта в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека. По версии следствия, в «Зимней вишне» не работала пожарная сигнализация, а охранник выключил систему противопожарной безопасности. Через несколько дней после трагедии президент Владимир Путин принял досрочную отставку главы Кемеровской области Амана Тулеева.

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Спрос на огнетушители в России составляет в среднем 500-600 тыс. штук в месяц, рассказал Воронов. Судя по количеству запросов, в апреле продажи увеличатся до 1 млн штук, прогнозирует он. Кроме пожара в Кемерово на спрос повлияли и другие факторы, считает собеседник РБК, поскольку рост заказов начался еще в январе 2018 года. Поводом для активности потребителей стали новые правила техосмотра автомобилей — с конца февраля 2018 года наличие специального огнетушителя в машине стало обязательным.

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Сейчас на российском рынке огнетушителей работает около 10 производителей, включая «Ярпожинвест». Увеличить поставки почти вдвое в такой короткий срок будет проблематично, сказал Воронов. «Одномоментно удовлетворить спрос и оснастить все предприятия не удастся. Но, думаю, в течение двух месяцев основная потребность будет закрыта», — подтверждала «РИА Новости» исполнительный директор новосибирского магазина противопожарного оборудования «Рубеж» Людмила Огнева.

Аналогичный всплеск спроса наблюдался после после пожара в клубе «Хромая лошадь» в Перми в 2009 году, вспоминает Воронов. Судя по опыту, он продержится не более двух-трех месяцев. После этого рынок вернется к обычному уровню производства, считает он.

Государственные структуры тоже стали заказывать больше противопожарных средств и связанных с безопасностью услуг: количество соответствующих заявок на сайте госзакупок увеличилось более чем в два раза после пожара в Кемерово, по подсчетам РБК. Например, если за семь рабочих дней до трагедии были объявлены закупки на почти 5,5 тыс. огнетушителей на общую сумму более 6,3 млн руб., то за неделю после пожара объем закупок возрос до 14 тыс. огнетушителей на общую сумму более 16 млн руб.

Примеры закупок после трагедии в Кемерово

Крупную закупку на техобслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации через несколько дней после пожара в Кемерово разместил детский центр «Артек». Максимальная цена контракта составит более 25,7 млн руб. Кроме того, организация объявила закупку 460 огнетушителей на почти 400 тыс. руб.

Заменить пожарную сигнализацию и систему оповещения при пожаре решили и в Российском государственном архиве социально-политической истории. Работы в здании на Большой Дмитровке в Москве оценили в 10,2 млн руб.

Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» заказал работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности. Их, к слову, учреждению предписали устранить еще в начале сентября 2017 года. Максимальная стоимость контракта на установку противопожарных дверей, огнезащитную обработку деревянных чердачных конструкций, а также испытание пожарных лестниц и ограждений на кровле составила почти 3 млн руб.

Московский музей изобразительных искусств имени Пушкина объявил закупку на проведение противопожарных мероприятий, в том числе проверку сопротивления изоляции электропроводки, на 2,7 млн руб.

Авторы: Анастасия Демидова, Филипп Алексенко.
Теги: Кемерово , огнетушитель , пожар
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