В Тюмени в магазине игрушек произошел пожар на площади 3 тыс. кв. м

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В Тюмени загорелся магазин игрушек «Rich Family», сообщается на сайте главного управления МЧС по Тюменской области.

Пожар в здании, расположенном на улице Кремлевская, возник в 00:15 по местному времени (22:15 мск). ​В тушении пожара участвуют 63 человека. Причина произошедшего устанавливается.

В региональном управлении МЧС «РИА Новости» сообщили, что площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м. В ведомстве отметили, что в результате происшествия никто не пострадал, в здании людей не было. «В 01:25 (23:25 мск) была локализация, но тушение продолжается, проливка, разборка», — добавили в МЧС.

По словам собеседника агентства, у здания обвалилась кровля. Магазин представляет собой одноэтажное панельное здание, товар в магазине поврежден по всей площади, добавил он.

Во вторник, 4 апреля, загорелся торговый центр «Персей для детей» в Москве. В МЧС сообщали, что пожар начался в складском помещении, расположенном на шестом этаже здания. Площадь возгорания составила 80 кв. м. В результате случившегося погиб один человек, шесть пожарных получили ранения.