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Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
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Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Отравление Скрипаля в Британии, 12:17
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Захарова показала «пробирку позора» Великобритании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook опубликовала скриншот удаленного накануне из аккаунта британского МИДа твита, в котором говорилось о причастности России к производству «Новичка». Этот твит Захарова назвала «пробиркой позора».

«У Великобритании теперь есть своя «пробирка позора». Вот этот удаленный твит британского МИДа о том, что лаборатория Портон-Дауна установила принадлежность вещества, которым были, по словам Лондона, отравлены Скрипали, России. Лжецы», — написала она.

Удаленный твит был опубликован в аккаунте британского внешнеполитического ведомства 22 марта. В нем передавались слова посла в России Лори Бристоу: «Анализ, произведенный ведущими мировыми экспертами в Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Дауне, дал понять, что «Новичок» — нервно-паралитическое боевое отравляющее вещество, произведенное в России». Однако 4 апреля он был удален, на что обратили внимание российское посольство и британские СМИ. Как объяснили в МИД Британии, причиной этому стало то, что в твите были искажены слова дипломата.

МИД Британии удалил твит о российском происхождении «Новичка»
Политика

Накануне Захарова уже комментировала удаление твита, назвав британцев «наперсточниками».

Яд «Новичок», по версии британской стороны, был использован для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Москва. Российские власти все обвинения отрицают.

Теги: Мария Захарова , Великобритания , Сергей Скрипаль
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