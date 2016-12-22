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МИД Британии удалил твит о российском происхождении «Новичка»
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МИД Британии удалил твит о российском происхождении «Новичка»
Отравление Скрипаля в Британии, 15:57
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МИД Британии удалил твит о российском происхождении «Новичка»
МИД Великобритании удалил из своего аккаунта в Twitter сообщение, которое утверждало, что эксперты лаборатории в Портон-Дауне установили связь между ядом «Новичок» и Россией. Накануне информацию об этом опроверг глава лаборатории
Фото: Andrew Matthews / AP

МИД Великобритании удалил твит, в котором говорилось о безусловной причастности России к созданию нервно-паралитического агента «Новичок», использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает SkyNews.

Удаленное сообщение было датировано 22 марта. Его текст цитирует SkyNews: «Анализ, произведенный ведущими мировыми экспертами в Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Дауне дал понять, что «Новичок» — нервно-паралитическое боевое отравляющее вещество, произведенное в России». Кроме того, в заявлении МИД Великобритании подчеркивалось, что лаборатория в Портон-Дауне аккредитована Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

На удаление сообщения обратило внимание российское посольство. В своем аккаунте в Twitter представительство опубликовало скриншот сообщения, к которому прикрепило обращение к МИД Великобритании: «Почему Форин-офис [МИД Великобритании] удалил этот твит?»

Ситуацию уже прокомментировали британские дипломаты. Как сообщает Evening Standard, в МИД Великобритании подтвердили удаление сообщения, пояснив, что в его тексте была неверно передана прямая речь британского посла в России Лори Бристоу, который выступил 22 марта в Москве с брифингом, на котором озвучил британскую позицию по «делу Скрипаля».

​«Брифинг посланника в Москве 22 марта публиковался в Twitter посольства в режиме реального времени. Сообщения также распространялись через аккаунт Министерства иностранных дел, чтобы объяснить ситуацию в Солсбери как можно более широкой аудитории. Один из твитов неточно передавал слова нашего посла, и мы удалили это сообщение», — пояснили в МИД Великобритании.

Брифинг, о котором идет речь, прошел в британском посольстве в Москве в присутствии дипломатов из представительств 80 стран. На брифинге Бристоу вновь подчеркнул, что Великобритания с высокой степенью уверенности (highly likely) считает, что именно Россия причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

В британской лаборатории не смогли установить происхождение «Новичка»
Политика

Накануне глава лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед рассказал SkyNews о работе экспертов с веществом, которым был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь. Он подтвердил, что лаборатория установила его принадлежность к классу «Новичок», однако опроверг информацию о том, что специалисты выяснили страну происхождения яда. Он предположил, что заявления Лондона о связи России и яда «Новичок» основаны на неких неизвестных ему закрытых источниках.

На слова Эйткенхеда обратили внимание в Москве. Заявление главы лаборатории процитировал президент Владимир Путин во время визита в Турцию. В ходе этой же пресс-конференции Путин выразил надежду, что на сессии ОЗХО 4 апреля будет подведен итог под обвинениями в адрес России. «Надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло», — сказал российский лидер.

Прокомментировал заявление главы лаборатории и российский МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что таким образом «МИД Великобритании только что заявил, что принимал решение о виновности России на основе подозрений».

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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены отравленными в британском Солсбери 4 марта. В России Сергей Скрипаль был осужден за госизмену. В 2010 году он был помилован, после чего его и еще несколько осужденных обменяли на группу провалившихся российских нелегалов в США. Согласно официальной позиции Лондона, к отравлению бывшего разведчика причастны российские спецслужбы. Эта позиция основана на утверждениях о российском происхождении нервно-паралитического яда «Новичок», использованного для отравления. Обвинения стали поводом для высылки из Великобритании группы российских дипломатов, после чего Москва приняла зеркальные меры. Солидарность с Великобританией выразили около 30 стран, которые также объявили о высылке российских дипломатов.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Великобритания , Twitter
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