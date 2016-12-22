Капитана арестованного судна «Норд» госпитализировали

Капитану крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимиру Горбенко стало плохо, его госпитализировали. Об этом РБК сообщила Анна Шевелева, пресс-секретарь Керченского рыбколхоза им. 1 Мая, которому принадлежит судно.

«К сожалению, да, ему стало плохо, и его госпитализировали», — сказала она, отметив, что он «в госпитале».

Адвокат Дмитрий Щербина, представляющий интересы экипажа, сообщил «РИА Новости», что Горбенко находится в больнице им. Лучанского в Херсоне. В приемном отделении больницы РБК сообщили, что капитана осмотрели врачи и было принято решение об амбулаторном лечении.

Ранее 4 апреля Горбенко был доставлен в Херсон в местное управление Службы безопасности Украины (СБУ). Щербина отметил, что судебное заседание по избранию ему меры пресечения запланировано на 5 апреля.

Украинские пограничники 25 марта задержали «Норд» в Азовском море с десятью членами экипажа на борту. Позднее Киев арестовал траулер, сейчас он находится в украинском порту Бердянск. Правоохранители Украины заподозрили экипаж в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в крымские порты. Киев считает полуостров временно оккупированной территорией. У команды отобрали паспорта, им не дают выходить на берег. Крымское УФСБ завело дело на украинских пограничников, которые задержали «Норд», по ст. 211 УК России (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).

Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube

МИД России 4 апреля вызвал временного поверенного в делах Украины, ему выражен протест в связи с ситуацией вокруг российского рыболовецкого траулера «Норд». Министерство потребовало немедленно отпустить судно и его экипаж.