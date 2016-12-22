Вена объяснила отказ выслать дипломатов хорошими отношениями с Россией

Австрия отказалась выслать российских дипломатов, потому что традиционно поддерживает хорошие отношения с Россией. Об этом в эфире телеканала Puls 4 заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Вопрос о высылке российских дипломатов нельзя ставить на общеевропейскую линию, поскольку около трети стран ЕС решили этого не делать, в том числе и Австрия. Наша страна придерживается нейтралитета, Вена является штаб-квартирой для многих международные организаций», — приводит Kleinezeitung слова Курца. Он подчеркнул, что Австрия «традиционно выстраивает хорошие отношения с Россией при одновременном укреплении позиции на западе».

«Другие страны, такие как прибалтийские государства или Польша, имеют исторически другие отношения с Россией. В обоих случаях нужно находить понимание», — считает он.

В конце марта министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль пояснила, что Вена не станет высылать российских дипломатов, потому что рассматривает себя как мост между Россией и западными странами и не хочет сужать каналы для диалога. Она также заявляла, что Лондон оказывал давление на австрийские власти.

О высылке российских дипломатов ранее заявили около 30 стран, в том числе Канада, США, Австралия, Украина, Молдавия, ряд европейских государств и другие. Власти этих стран приняли такое решение в знак солидарности с позицией Великобритании, которая считает Россию причастной к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были найдены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке 23 российских дипломатов, пояснив, что сомнений в причастности Москвы к отравлению не осталось. Россия в ответ выслала столько же британских дипломатов. Все обвинения Кремль отрицает и называет их безосновательными.