МИД Австрии заявил о давлении Лондона по высылке российских дипломатов

Великобритания оказывала давление на Австрию с целью заставить ее выслать российских дипломатов в знак солидарности европейских стран с британской позицией по «делу Скрипаля», заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщает Kurrier.

«Посол Великобритании в Австрии уже в среду [21 марта] (перед саммитом Евросовета) произвел демарш, чтобы побудить нас принять конкретные меры [по высылке работников МИД России]. В субботу [24 марта] этот демарш был повторен», — рассказала она.

Тем не менее, после консультаций главы МИД Австрии с премьер-министром страны Себастианом Курцом, который тогда находился в Косово, Вена объявила «о нашей позиции, которая хорошо известна».

Кроме того, Кнайсль добавила, что решение не высылать российских дипломатов не связано с тем, что у входящей в правительство ультраправой Партии свободы (FPÖ) есть договоренность с «Единой Россией». «Это правда, что у FPÖ есть договор о дружбе с кремлевской партией «Единая Россия». Но решение Австрии в отношении дела [об отравлении Сергея Скрипаля] также совпало с мнением партии «христианских демократов» [Консервативной партии Австрии, ÖVP] федерального канцлера Себастьяна Курца», — сказала министр.

Австрия отказалась высылать российских дипломатов, став одной из шести стран, не присоединившихся к демаршу в поддержку Великобритании. Вена объяснила, что не хочет закрывать каналы для общения с Москвой и видит себя в качестве «моста» между западными странами и Россией.

С 26 марта 27 стран заявили о высылке 120 российских дипломатов (из них 60 — из США) в знак солидарности с Великобританией, которая выслала 23 россиян. Демарш связан с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в начале марта. Британские власти заявили о причастности Москвы к случившемуся. Российская сторона обвинения отвергает.

После прошедших в декабре 2017 года парламентских выборов в Австрии новое коалиционное правительство из ультраправой FPÖ и Консервативной народной партии Австрии (ÖVP) выступило за смягчение антироссийских санкций.