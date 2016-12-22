Испания рассказала о процессе переговоров с Лондоном по Гибралтару

Испания стремится вернуть себе Гибралтар, который Великобритания завоевала более 300 лет назад. Несмотря на это, использовать в этих целях Brexit Мадрид не намерен, заявил в интервью Reuters глава МИД Испании Альфонсо Дастис.

Интервью Дастиса было посвящено вопросу подписания двустороннего соглашения с Великобританией по статусу Гибралтара после выхода Соединенного Королевства из ЕС. Во время референдума о Brexit более 96% жителей Гибралтара высказались за сохранение членства в Евросоюзе. После того как в целом по Великобритании победили сторонники разрыва с ЕС, территория стала настаивать на своем праве сохранить свободное перемещение граждан и товаров через границу с Испанией.

Гибралтар представляет собой полуостров на крайней южной оконечности Пиренейского полуострова. Он имеет стратегическое значение благодаря своему местоположению в узком Гибралтарском проливе. В начале XVIII века он был захвачен во время войны за испанское наследство и в 1713 году он отошел Великобрита​нии по Утрехтскому миру.

«Мы признаем, что уступили Гибралтар Британии более чем 300 лет назад, однако наша цель — вернуть его», — сказал испанский министр. В то же время он подчеркнул, что переговоры с Великобританией по статусу Гибралтара после Brexit не выступят в качестве механизма возврата территории. «Мы не хотим сделать Гибралтар заложником в переговорах между Европейским союзом и Великобританией», — добавил он.

Территориальный спор Испании и Великобритании вокруг Гибралтара продолжается несколько веков. Не прекращается он и в последние годы. Так, Испания неоднократно пыталась ограничить доступ иностранных вооруженных сил на территорию Гибралтара, где находится база британского ВМФ. Так, в мае 2016 года британский катер был вынужден открыть предупредительный огонь по испанскому судну, которое попыталось помешать американской подлодке пройти к военной базе. Ситуация с Brexit обострила территориальные противоречия. В июне 2016 года, после референдума, бывший глава МИД Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо предложил взять территорию британского владения под соуправление Мадрида.

Дастис в интервью подчеркнул, что Мадрид рассчитывает достичь соглашения с Лондоном до того момента, когда будет подписано соглашение Великобритании и ЕС о выходе королевства из союза. Как планируется, соглашение между Лондоном и Брюсселем должно быть достигнуто к октябрю 2018 года. По словам Дастиса, переговоры с Великобританией Мадрид ведет с января. С начала переговорного процесса было проведено четыре встречи, на которых был достигнут определенный прогресс. «Прогресс развивается хорошо, поэтому мы настроены оптимистично», — добавил Дастис.

Одним из ключевых пунктов переговоров является возможность совместного использования аэропорта Гибралтара и обмен фискальными данными о жителях Гибралтара с целью избежать ухода от уплаты налогов. Дастис отметил, что до этого Мадрид уже дважды пытался добиться совместного пользования аэропортом британской территории. «Нам кажется, что было бы неплохо сделать и третью попытку. Бог троицу любит», — добавил Дастис.