Собянин навестил пострадавших при тушении ТЦ «Персей для детей» пожарных

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пожарных, пострадавших при ликвидации возгорания в столичном торговом центре «Персей для детей». Об этом он написал в своем Twitter.

МЧС сообщало, что один пожарный находится в тяжелом состоянии, еще пять в состоянии средней тяжести. Пожар возник в ТЦ «Персей для детей» днем 4 апреля, при пожаре погиб один человек, он скончался в машине скорой помощи. По информации МЧС, мужчина перепутал направление при попытке выйти из горящего здания.

Видео: Ruptly

Пожар возник на шестом этаже торгового центра и распространился на площади 80 кв. м. Очаг возгорания находился на складах ткацкой фабрики. Из здания эвакуировали 600 человек.

По данным МЧС, последняя проверка в ТЦ прошла в марте 2018 года, тогда специалисты не обнаружили нарушений противопожарной безопасности. Следственный комитет России завел уголовное дело по ст. 109 и ст. 293 УК России (причинение смерти по неосторожности; халатность).